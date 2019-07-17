В Москве назвали условие снятия запрета на полеты в Грузию
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Среда, 17 июля 2019, 06:40
Россия рассмотрит возможность отмены запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, - сказал он.
Если это произойдет, будет рассмотрена возможности отмены принятых Россией санкций, в том числе снятия запрета на авиаперевозки в Грузию.
Напомним:
- Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
- Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.
- Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
- В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.
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