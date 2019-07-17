В Москве назвали условие снятия запрета на полеты в Грузию

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Среда, 17 июля 2019, 06:40

Россия рассмотрит возможность отмены запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. 

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, - сказал он. 

Если это произойдет, будет рассмотрена возможности отмены принятых Россией санкций, в том числе снятия запрета на авиаперевозки в Грузию.

Напомним:

  • Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
  • Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.
  • Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
  • В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.

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Темы: Грузия Росcия


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