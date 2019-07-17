В Москве назвали условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, - сказал он.

Если это произойдет, будет рассмотрена возможности отмены принятых Россией санкций, в том числе снятия запрета на авиаперевозки в Грузию.

Напомним: