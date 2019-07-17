Синя гілка київського метро зупинялася, бо впала людина
На синій гілці метрополітену у Києві, що йде від Героїв Дніпра до Теремків, тимчасово припинено рух через падіння людини на колію.
Про це працівники підземки оголосили близько 8:10 ранку в середу.
На якій станції впала людина, не уточнили.
Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини.
"Чоловік живий, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд", – поінформував метрополітен згодом.
Далі метро працює у звичайному режимі.
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