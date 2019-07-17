Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синя гілка київського метро зупинялася, бо впала людина

Середа, 17 липня 2019, 08:26

На синій гілці метрополітену у Києві, що йде від Героїв Дніпра до Теремків, тимчасово припинено рух через падіння людини на колію.

Про це працівники підземки оголосили близько 8:10 ранку в середу.

На якій станції впала людина, не уточнили.

Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини.

"Чоловік живий, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд", – поінформував метрополітен згодом.

Далі метро працює у звичайному режимі.

 
Київське метро

Українська правда, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: метроКиївтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: