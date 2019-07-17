Синя гілка київського метро зупинялася, бо впала людина

На синій гілці метрополітену у Києві, що йде від Героїв Дніпра до Теремків, тимчасово припинено рух через падіння людини на колію.

Про це працівники підземки оголосили близько 8:10 ранку в середу.

На якій станції впала людина, не уточнили.

Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини.

"Чоловік живий, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд", – поінформував метрополітен згодом.

Далі метро працює у звичайному режимі.