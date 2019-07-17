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Синяя ветка киевского метро остановливалась, так как упал человек

Среда, 17 июля 2019, 08:26

На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.

Об этом работники подземки объявили около 8:10 утра в среду.

На какой станции упал человек, не уточнили.

Движение поездов останавливалось на 4 минуты.

"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", – проинформировал метрополитен позже.

Далее метро работает в обычном режиме.

 
Киевское метро

Украинская правда, обновлено

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Темы: метроКиевтранспорт
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