Синяя ветка киевского метро остановливалась, так как упал человек

На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.

Об этом работники подземки объявили около 8:10 утра в среду.

На какой станции упал человек, не уточнили.

Движение поездов останавливалось на 4 минуты.

"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", – проинформировал метрополитен позже.

Далее метро работает в обычном режиме.