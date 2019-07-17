Синяя ветка киевского метро остановливалась, так как упал человек
Среда, 17 июля 2019, 08:26
На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.
Об этом работники подземки объявили около 8:10 утра в среду.
На какой станции упал человек, не уточнили.
Движение поездов останавливалось на 4 минуты.
"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", – проинформировал метрополитен позже.
Далее метро работает в обычном режиме.
Украинская правда, обновлено