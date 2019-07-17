Вакарчук розповів, коли востаннє бачився з Зеленським

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що востаннє бачився з президентом Володимиром Зеленським кілька років тому.

Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському".

"Я бачив його останній раз роки 2-3 тому", - сказав Вакарчук.

На уточнююче питання, чи з того часу вони якось спілкувалися, лідер "Голосу" відповів: "Ні".

Водночас він додав, що раніше перетинався з Зеленським досить часто, оскільки вони починали свою діяльність приблизно в один і той самий час.

"Тому, безумовно, ми бачилися десятки разів. Останній раз ми перетиналися по роботі. Ми зустрілися, коли "Кварталу" були потрібні авторські права на якусь з наших пісень. Це було дуже давно, в минулому житті", - підсумував Вакарчук.