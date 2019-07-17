Вакарчук рассказал, когда в последний раз виделся с Зеленским
Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что в последний раз виделся с президентом Владимиром Зеленским несколько лет назад.
Об этом он сказал в интервью "Громадському".
"Я видел его последний раз года 2-3 назад", - сказал Вакарчук.
На уточняющий вопрос, общались ли они как-то с тех пор, лидер "Голоса" ответил: "Нет".
При этом он добавил, что ранее пересекался с Зеленским достаточно часто, поскольку они начинали свою деятельность примерно в одно и то же время.
"Поэтому, безусловно, мы виделись десятки раз. Последний раз мы пересекались по работе. Мы встретились, когда "Кварталу" были нужны авторские права на какую-то из наших песен. Это было очень давно, в прошлой жизни", - подытожил Вакарчук.
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