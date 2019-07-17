Вакарчук рассказал, когда в последний раз виделся с Зеленским

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Среда, 17 июля 2019, 09:44

Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что в последний раз виделся с президентом Владимиром Зеленским несколько лет назад.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

"Я видел его последний раз года 2-3 назад", - сказал Вакарчук.

На уточняющий вопрос, общались ли они как-то с тех пор, лидер "Голоса" ответил: "Нет".

При этом он добавил, что ранее пересекался с Зеленским достаточно часто, поскольку они начинали свою деятельность примерно в одно и то же время.

"Поэтому, безусловно, мы виделись десятки раз. Последний раз мы пересекались по работе. Мы встретились, когда "Кварталу" были нужны авторские права на какую-то из наших песен. Это было очень давно, в прошлой жизни", - подытожил Вакарчук.

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Темы: Вакарчук Зеленский


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