Зеленський хоче створити Раду свободи слова, кличе туди журналістів

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на заяву заступник керівника Офісу Кирила Тимошенка.

Офіс президента створює Раду з питань свободи слова при президентові.

Деталі: 17 липня Тимошенко повідомив про ініціативу створення такої Ради, до якої мають увійти по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ.

Редакції повинні визначитися і надіслати ім’я та прізвище свого представника із зазначенням місця роботи та посади на адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua.

В Офісі президента очікують, що Рада допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури. В Раді також будуть представники силових відомств і медіа юристи для захист права журналістів на професію.

Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДА.