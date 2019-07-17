Зеленский хочет создать Совет свободы слова, зовет туда журналистов
Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление заместитель руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.
Офис президента создает Совет по вопросам свободы слова при президенте.
Детали: 17 июля Тимошенко сообщил об инициативе создания такого Совета, в который должны войти по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.
Редакции должны определиться и направить имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua.
В Офисе президента ожидают, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. В Раде также будут представители силовых ведомств и медиа юристы для защиты права журналистов на профессию.
Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.