Зеленский хочет создать Совет свободы слова, зовет туда журналистов

Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление заместитель руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

Офис президента создает Совет по вопросам свободы слова при президенте.

Детали: 17 июля Тимошенко сообщил об инициативе создания такого Совета, в который должны войти по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Редакции должны определиться и направить имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua.

В Офисе президента ожидают, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. В Раде также будут представители силовых ведомств и медиа юристы для защиты права журналистов на профессию.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.