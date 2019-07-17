Британію та Норвегію просять вилучити з продажу карти РФ на українські води

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Середа, 17 липня 2019, 13:42

Держгідрографія звернулась до посольств Великої Британії та Норвегії з вимогою якнайшвидше посприяти вилученню російських карт на українські води з міжнародного обігу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у відомстві, що відповідає за навігаційно-гідрографічне забезпечення в межах виключної морської економічної зони України повідомили у середу.

У Держгідрографії підкреслили: Росія незаконно виробляє морські навігаційні карти на територію України, створюючи загрозу мореплавства в Чорному та Азовському морях. Крім того, країна-агресор продає ці карти через компанії Великої Британії та Норвегії.

Такі дії Росії можуть призвести до технічних помилок у навігаційному обладнанні суден та до загибелі моряків, зазначили у відомстві.

Крім цього, такими діями РФ забирає частину українського ринку збуту карт, завдаючи шкоду національним інтересам країни.

Українська делегація 13 червня на засіданні Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях у Кадісі (Іспанія) висловила рішучий протест проти дій РФ та вимагала припинити порушення норм міжнародного права.

Також Держгідрографія уже звернулась до посольств Великої Британії та Норвегії, Міжнародної гідрографічної організації та відповідних органів з вимогою якнайшвидше посприяти вилученню російських карт на українські води з міжнародного обігу.

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Теми: Велика Британія Норвегія Росія Україна


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