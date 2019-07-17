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Британию и Норвегию просят изъять из продажи карты РФ на украинские воды

Среда, 17 июля 2019, 13:42

Госгидрография обратилась в посольства Великобритании и Норвегии с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинские воды из международного оборота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ведомстве, отвечающем за навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной морской экономической зоны Украины, сообщили в среду.

В Госгидрографии подчеркнули: Россия незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Кроме того, страна-агрессор продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии.

Такие действия России могут привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и к гибели моряков, отметили в ведомстве.

Кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны.

Украинская делегация 13 июня на заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила решительный протест против действий РФ и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография уже обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международную гидрографическую организацию и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинском воды из международного оборота.

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Темы: ВеликобританияНорвегияРосcияУкраина
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