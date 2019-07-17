У день виборів проведуть мінімум 3 екзит-поли

21 липня, в день позачергових виборів до парламенту, проведуть мінімум три екзит-поли.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть "Національний екзит-пол".

Крім того, свій екзит-пол проведе телеканал "112 Україна", який пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційного платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

"21 липня авторитетний австрійський "Інститут соціальних досліджень SORA" спільно з українським центром "Соціальний моніторинг" проведуть власний екзит-пол на замовлення каналу "112 Україна", - йдеться в рекламному ролику телеканалу.

Також о 20:00 результати "ексклюзивного екзит-полу" оприлюднить Телевізійна служба новин каналу "1 + 1", який входить в медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського.