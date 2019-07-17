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В день выборов проведут минимум 3 экзит-пола

Среда, 17 июля 2019, 14:49

21 июля, в день внеочередных выборов в парламент, проведут минимум три экзит-пола.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол".

Кроме того, свой экзит-пол проведет телеканал "112 Украина", который связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"21 июля авторитетный австрийский "Институт социальных исследований SORA" совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведут собственный экзит-пол по заказу канала "112 Украина", - сообщается в рекламном ролике телеканала.

Также в 20:00 результаты "эксклюзивного экзит-пола" обнародует Телевизионная служба новостей канала "1+1", который входит в медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского.  

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Темы: виборыэкзит-пол
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