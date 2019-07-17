В Україну повертається літня спека

20584 перегляди
Середа, 17 липня 2019, 16:23

Найближчої доби в Україні очікується сонячна суха погода, лише вдень у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°.

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що вдень температура повітря досягне +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів.

У Києві 18 липня протягом дня очікується +21+23 градуси.

"Проте вже у п`ятницю температура повітря підвищиться до +23+25 градусів, а впродовж виборчих вихідних буде майже спека, +26+28 градусів", – зазначає Діденко. 

"Найближчими дня у Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози", – додає також вона.

За словами синоптика, 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси.

"Тому готуйте мереживні білі парасолі, чистіть кондиціонери і відкривайте плечі - до нас повертається літо)", – резюмує Діденко.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптик розповіла, коли чекати значного потепління 16 липня 2019, 11:46
Українців попереджають про грози з градом і сильний вітер 16 липня 2019, 09:40
Спека повернеться за півтижня, а поки дощі – синоптик 15 липня 2019, 11:14
Усі новини
Головні новини
Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені
Парубій забракував прохання Зеленського про засідання Ради
СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"
Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику
Усі новини
їжа

Як київський шеф-кухар переосмислює традиційні рецепти

Досвід

Коли робота приносить кайф: історії завгоспа, вчителя, майстра та актриси

думка

Чому сон такий важливий для здоров'я?