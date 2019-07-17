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В Україну повертається літня спека

Середа, 17 липня 2019, 16:23
В Україну повертається літня спека

Найближчої доби в Україні очікується сонячна суха погода, лише вдень у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°.

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що вдень температура повітря досягне +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів.

У Києві 18 липня протягом дня очікується +21+23 градуси.

"Проте вже у п`ятницю температура повітря підвищиться до +23+25 градусів, а впродовж виборчих вихідних буде майже спека, +26+28 градусів", – зазначає Діденко. 

"Найближчими дня у Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози", – додає також вона.

За словами синоптика, 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси.

"Тому готуйте мереживні білі парасолі, чистіть кондиціонери і відкривайте плечі - до нас повертається літо)", – резюмує Діденко.

Українська правда
Теми: погода
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