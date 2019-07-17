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В Украину возвращается летняя жара

Среда, 17 июля 2019, 16:23
В Украину возвращается летняя жара

В ближайшие сутки в Украине ожидается солнечная сухая погода, лишь днем ​​в северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°.

Синоптик Наталья Диденко уточняет, что днем ​​температура воздуха достигнет +21 +25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается +25 +29 градусов.

В Киеве 18 июля в течение дня ожидается +21 +23 градуса.

"Однако уже в пятницу температура воздуха повысится до +23 +25 градусов, а на выходных будет почти жара, +26 +28 градусов", - отмечает Диденко.

"В ближайшие дни в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы", - добавляет также она.

По словам синоптика, 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается +25 +29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях +28 +33 градуса.

"Поэтому готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи - к нам возвращается лето", - резюмирует Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода
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