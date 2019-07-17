Поліція опломбувала білборди кандидата на Київщині

У Білій Церкві поліція опломбувала борди кандидата-самовисуванця Ярослава Яременка, через скаргу кандидата від "Слуги народу" на цьому ж окрузі.

Про це у середу повідомляє громадська організація Опора.

Кандидат від "Слуги народу" у 90 окрузі Юрій Нестерчук заявив у поліцію на Яременка, мовляв, той використовує в агітації символіку подібну до вище названої партії.

Відтак, поліція Білої Церкви заклеїла чорною плівкою 17 агітаційних білбордів на користь кандидата Яременка, розміщених у місті.

фото: Опора

фото: Опора

фото: Опора

На кожному з них правоохоронці залишили повідомлення про те, що дані об’єкти є речовими доказами у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 157 Кримінального Кодексу України.

У відповідь на це кандидат Яременко написав скаргу до Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії 90 ВО, де зазначає, що такі дії поліції спрямовані на користь одного з кандидатів та є втручанням у виборчий процес.

Повідомляється, що Яременко розмістив білборди, де представляє себе головою ГО "Слуга Народу", а їхня кольорова гама нагадує кольори, які використовує політична партія "Слуга народу". Між тим, Яременко не є членом, або кандидатом від цієї партії.