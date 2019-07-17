Поліція опломбувала білборди кандидата на Київщині
У Білій Церкві поліція опломбувала борди кандидата-самовисуванця Ярослава Яременка, через скаргу кандидата від "Слуги народу" на цьому ж окрузі.
Про це у середу повідомляє громадська організація Опора.
Кандидат від "Слуги народу" у 90 окрузі Юрій Нестерчук заявив у поліцію на Яременка, мовляв, той використовує в агітації символіку подібну до вище названої партії.
Відтак, поліція Білої Церкви заклеїла чорною плівкою 17 агітаційних білбордів на користь кандидата Яременка, розміщених у місті.
На кожному з них правоохоронці залишили повідомлення про те, що дані об’єкти є речовими доказами у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 157 Кримінального Кодексу України.
У відповідь на це кандидат Яременко написав скаргу до Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії 90 ВО, де зазначає, що такі дії поліції спрямовані на користь одного з кандидатів та є втручанням у виборчий процес.
Повідомляється, що Яременко розмістив білборди, де представляє себе головою ГО "Слуга Народу", а їхня кольорова гама нагадує кольори, які використовує політична партія "Слуга народу". Між тим, Яременко не є членом, або кандидатом від цієї партії.
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