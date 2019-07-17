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Поліція опломбувала білборди кандидата на Київщині

Середа, 17 липня 2019, 18:09

У Білій Церкві поліція опломбувала борди кандидата-самовисуванця Ярослава Яременка, через скаргу кандидата від "Слуги народу" на цьому ж окрузі.

Про це у середу повідомляє громадська організація Опора.

Кандидат від "Слуги народу" у 90 окрузі Юрій Нестерчук заявив у поліцію на Яременка, мовляв, той використовує в агітації символіку подібну до вище названої партії.

Відтак, поліція Білої Церкви заклеїла чорною плівкою 17 агітаційних білбордів на користь кандидата Яременка, розміщених у місті.

 
фото: Опора
 
фото: Опора
 
фото: Опора

На кожному з них правоохоронці залишили повідомлення про те, що дані об’єкти є речовими доказами у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 157 Кримінального Кодексу України.

У відповідь на це кандидат Яременко написав скаргу до Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії 90 ВО,  де зазначає, що такі дії поліції спрямовані на користь одного з кандидатів та є втручанням у виборчий процес.

Повідомляється, що Яременко розмістив білборди, де представляє себе головою ГО "Слуга Народу", а їхня кольорова гама нагадує кольори, які використовує політична партія "Слуга народу". Між тим, Яременко не є членом,  або кандидатом від цієї партії.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориреклама
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