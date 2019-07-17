Полиция опломбировала билборды кандидата на Киевщине

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Среда, 17 июля 2019, 18:09

В Белой Церкви полиция опломбировала борды кандидата-самовыдвиженца Ярослава Яременко, из-за жалобы кандидата от "Слуги народа" на этом же округе.

Об этом в среду сообщает общественная организация Опора.

Кандидат от "Слуги народа" в 90 округе Юрий Нестерчук заявил в полицию на Яременко, мол, тот использует в агитации символику подобную выше названной партии.

Поэтому, полиция Белой Церкви заклеила черной пленкой 17 агитационных билбордов в пользу кандидата Яременко, расположенных в городе.

На каждом из них правоохранители оставили сообщение о том, что данные объекты являются вещественными доказательствами в уголовном движимы по ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса Украины.

 
фото: Опора
 
фото: Опора
 
фото: Опора

В ответ на это кандидат Яременко написал жалобу в Центральную избирательную комиссию и окружной избирательной комиссии 90 ПО, где отмечает, что такие действия полиции направлены в пользу одного из кандидатов и является вмешательством в избирательный процесс.

Сообщается, что Яременко разместил билборды, где представляет себя главой ГО "слуг народа", а их цветовая гамма напоминает цвета, которые использует политическая партия "Слуга народа".

Между тем, Яременко не является членом или кандидатом от этой партии.

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