Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей

Среда, 17 июля 2019, 18:41
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей

Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует его указ на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее Путин упрощал получения гражданства РФ только для жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой области.

Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Путин
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
Африканские лидеры призывают Путина продемонстрировать "стремление к миру" – FT
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: