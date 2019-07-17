Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей

Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует его указ на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее Путин упрощал получения гражданства РФ только для жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой области.

Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года.

Напомним: