Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей

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Среда, 17 июля 2019, 18:41

Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует его указ на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее Путин упрощал получения гражданства РФ только для жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой области.

Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

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Темы: Путин Донбасс Росcия


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