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В уряді президент побачив "пару незашкварєних", з якими можна працювати

Середа, 17 липня 2019, 21:35

Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"

Президент Володимир Зеленський відкинув "політику компромісів", але водночас припустив співпрацю з "нормальними" міністрами зі складу чинного уряду.

Пряма мова: "Кажуть так – "політика компромісів". Я думаю, що нам за останні 30 років вже достатньо компромісів. Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Молодих, свіжих, ну дійсно".

"Хоча я повинен сказати, що в цьому уряді є пару людей незашкварєних, як то кажуть, з якими ми може будемо працювати. Але це будемо вирішувати".

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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