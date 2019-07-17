В уряді президент побачив "пару незашкварєних", з якими можна працювати

Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"

Президент Володимир Зеленський відкинув "політику компромісів", але водночас припустив співпрацю з "нормальними" міністрами зі складу чинного уряду.

Пряма мова: "Кажуть так – "політика компромісів". Я думаю, що нам за останні 30 років вже достатньо компромісів. Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Молодих, свіжих, ну дійсно".

"Хоча я повинен сказати, що в цьому уряді є пару людей незашкварєних, як то кажуть, з якими ми може будемо працювати. Але це будемо вирішувати".