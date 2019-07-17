В уряді президент побачив "пару незашкварєних", з якими можна працювати
Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"
Президент Володимир Зеленський відкинув "політику компромісів", але водночас припустив співпрацю з "нормальними" міністрами зі складу чинного уряду.
Пряма мова: "Кажуть так – "політика компромісів". Я думаю, що нам за останні 30 років вже достатньо компромісів. Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Молодих, свіжих, ну дійсно".
"Хоча я повинен сказати, що в цьому уряді є пару людей незашкварєних, як то кажуть, з якими ми може будемо працювати. Але це будемо вирішувати".
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