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В Кабмине президент увидел "пару незашкваренных", с которыми можно работать

Среда, 17 июля 2019, 21:35

Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский отверг "политику компромиссов", но в то же время предположил сотрудничество с "нормальными" министрами из состава действующего правительства.

Прямая речь: "Говорят так – "политика компромиссов". Я думаю, что нам за последние 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных, честных людей в правительстве. Молодых, свежих, ну правда".

"Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей незашкваренных, как говорится, с которыми мы может будем работать. Но это будем решать".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министров
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