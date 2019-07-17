В Кабмине президент увидел "пару незашкваренных", с которыми можно работать

5001 просмотр
Среда, 17 июля 2019, 21:35

Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский отверг "политику компромиссов", но в то же время предположил сотрудничество с "нормальными" министрами из состава действующего правительства.

Прямая речь: "Говорят так – "политика компромиссов". Я думаю, что нам за последние 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных, честных людей в правительстве. Молодых, свежих, ну правда".

"Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей незашкваренных, как говорится, с которыми мы может будем работать. Но это будем решать".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парубий забраковал просьбу Зеленского о заседании Рады 17 июля 2019, 16:49
Зеленский предлагает Раде дать больше времени на растаможку "евроблях" 17 июля 2019, 15:20
Зеленский гонит в отставку руководителя Николаевской области 17 июля 2019, 13:51
Все новости
Главные новости
В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО
После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей
Суд Москвы продлил арест пленным морякам до осени
Все новости
Образование

Интервью с преподавателем популярного онлайн-курса

мир

5 стран мира, которые посещают менее всего

здоровье

Кишечник может отвечать за нашу тревожность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів