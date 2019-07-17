У Польщі внаслідок ДТП загинув українець – ЗМІ
Середа, 17 липня 2019, 23:08
Джерело: "Польське радіо"
Неподалік Варшави сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув громадянин України.
Деталі: Mazda, за кермом якої був українець, з'їхала на зустрічну смугу й зіткнулася з цементовозом. Аварія сталася в місті Юзефув на шляху з Отвоцка до Варшави.
"В результаті отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Водій цистерни з 27 тоннами цементу не перебував у стані сп’яніння.