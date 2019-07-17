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У Польщі внаслідок ДТП загинув українець – ЗМІ

Середа, 17 липня 2019, 23:08

Джерело: "Польське радіо"

Неподалік Варшави сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув громадянин України.

Деталі: Mazda, за кермом якої був українець, з'їхала на зустрічну смугу й зіткнулася з цементовозом. Аварія сталася в місті Юзефув на шляху з Отвоцка до Варшави.

"В результаті отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Водій цистерни з 27 тоннами цементу не перебував у стані сп’яніння.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаДТП
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