У Польщі внаслідок ДТП загинув українець – ЗМІ
Джерело: "Польське радіо"
Неподалік Варшави сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув громадянин України.
Деталі: Mazda, за кермом якої був українець, з'їхала на зустрічну смугу й зіткнулася з цементовозом. Аварія сталася в місті Юзефув на шляху з Отвоцка до Варшави.
"В результаті отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Водій цистерни з 27 тоннами цементу не перебував у стані сп’яніння.
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