В Польше в результате ДТП погиб украинец – СМИ

Источник: "Польское радио"

Недалеко от Варшавы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб гражданин Украины.

Детали: Mazda, за рулем которой находился украинец, съехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом. Авария произошла в городе Юзефув на пути из Отвоцка в Варшаву.

"В результате полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны с 27 тоннами цемента не находился в состоянии опьянения.