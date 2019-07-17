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В Польше в результате ДТП погиб украинец – СМИ

Среда, 17 июля 2019, 23:08

Источник: "Польское радио"

Недалеко от Варшавы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб гражданин Украины.

Детали: Mazda, за рулем которой находился украинец, съехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом. Авария произошла в городе Юзефув на пути из Отвоцка в Варшаву.

"В результате полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны с 27 тоннами цемента не находился в состоянии опьянения.

Темы: ПольшаДТП
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