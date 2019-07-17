Зеленський провів нараду щодо незаконної вирубки лісу на Харківщині

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Середа, 17 липня 2019, 23:38

Джерело: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський побачив на власні очі масштаби незаконної вирубки лісу на Харківщині і провів екстрену нараду.

Деталі: "(Президент – ред.) особисто оцінив масштаби катастрофи, здійнявшись над понівеченим лісом на гелікоптері, після чого провів екстренну нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві. Розмова з харківськими посадовцями видалася жорсткою", – ідеться у повідомленні.

Про вирубку президенту доповів директор "Жовтневого лісового господарства" Руслан Чагаровський. Він також поскаржився на тиск на нього та його родину, який він пов’язує з ініційованими ним ревізіями в лісгоспі.

"Ми зробили ревізію всього 10% від загальної площі і виявили 80 млн грн збитків – це понад 8 тисяч кубічних метрів деревини", – сказав Чагаровський. 

За його словами, незаконні вирубки на Харківщині контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.

Зеленський зателефонував Сисі під час наради і попросив зайти в ОП завтра о 10 ранку. Він також доручив гарантувати безпеку Руслана Чагаровського.

"Прізвища – Сиса, Санін, Антипенко. Вам треба сісти за один стіл, з’ясувати й припинити вирубку лісу на Харківщині", – порадив Зеленський. 

"Ви знаєте, що є люди в державі, які пов'язані з кришуванням цього "бізнесу". Зверніть на це увагу", – додав президент.

Історія питання:

  • 3 липня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон "про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів".
  • Законом зокрема вносяться доповнення до Кримінального кодексу, за якими переміщення через митний кордон поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Українська правда

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Теми: Зеленський Харківська область


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