Зеленский провел совещание по незаконной вырубке леса в Харьковской области

522 просмотра
Среда, 17 июля 2019, 23:38

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский увидел воочию масштабы незаконной вырубки леса в Харьковской области и провел экстренное совещание.

Детали: "(Президент - ред.) лично оценил масштабы катастрофы, поднявшись над изуродованным лесом на вертолете, после чего провел экстренное совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в местном лесничестве. Разговор с харьковскими чиновниками выдался жестким", - говорится в сообщении.

О вырубке президенту доложил директор "Октябрьского лесного хозяйства" Руслан Чагаровский. Он также пожаловался на давление на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8000 кубических метров древесины", - сказал Чагаровский.

По его словам, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

Зеленский позвонил Сысе во время совещания и попросил зайти в ОП завтра в 10 утра. Он также поручил обеспечить безопасность Руслана Чагаровского.

"Фамилии – Сыса, Санин, Антипенко. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса в Харьковской области", – посоветовал Зеленский.

"Вам известно, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", – добавил президент.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Харьковская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский признался, что не доверяет никому, кроме людей из своего круга 17 июля 2019, 22:06
В Кабмине президент увидел "пару незашкваренных", с которыми можно работать 17 июля 2019, 21:35
Парубий забраковал просьбу Зеленского о заседании Рады 17 июля 2019, 16:49
Все новости
Главные новости
В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО
После следующей нормандской встречи будет Путин, Меркель и Макрон – Зеленский
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей
Суд Москвы продлил арест пленным морякам до осени
Все новости
безопасность

Что должны знать родители, чтобы защитить ребенка от сексуальных домогательств

исследование

Женщины чаще мужчин страдают Альцгеймера

психология

Как влюбленность влияет на гены женщины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів