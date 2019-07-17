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Зеленский провел совещание по незаконной вырубке леса в Харьковской области

Среда, 17 июля 2019, 23:38

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский увидел воочию масштабы незаконной вырубки леса в Харьковской области и провел экстренное совещание.

Детали: "(Президент - ред.) лично оценил масштабы катастрофы, поднявшись над изуродованным лесом на вертолете, после чего провел экстренное совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в местном лесничестве. Разговор с харьковскими чиновниками выдался жестким", - говорится в сообщении.

О вырубке президенту доложил директор "Октябрьского лесного хозяйства" Руслан Чагаровский. Он также пожаловался на давление на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8000 кубических метров древесины", - сказал Чагаровский.

По его словам, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

Зеленский позвонил Сысе во время совещания и попросил зайти в ОП завтра в 10 утра. Он также поручил обеспечить безопасность Руслана Чагаровского.

"Фамилии – Сыса, Санин, Антипенко. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса в Харьковской области", – посоветовал Зеленский.

"Вам известно, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", – добавил президент.

История вопроса:

  • 3 июля 2018 года Верховная Рада приняла закон о "сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".
  • Законом, в частности, вносятся дополнения в Уголовный кодекс, по которым перемещения через таможенную границу вне таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов необработанных, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХарьковская область
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