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США виключили Туреччину з програми F-35

Четвер, 18 липня 2019, 01:53

Рішення Туреччини про покупку російських систем ППО С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35.

Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті Білого дому.

Там пояснили, що F-35 не можуть співіснувати з російською платформою збору розвідданих, яка буде використовуватися для вивчення їх передових можливостей.

"Туреччина більше 65 років є давнім і надійним партнером і союзником по НАТО, але придбання С-400 підриває зобов'язання, яке всі союзники по НАТО взяли на себе один перед одним, відмовитися від російських систем. Це буде мати згубні наслідки для взаємодії Туреччини з Альянсом", - йдеться в заяві.

При цьому в Білому домі додали, що Сполучені Штати як і раніше високо цінують стратегічні відносини з Туреччиною і будуть продовжувати активно співпрацювати з нею, з огляду на обмеження, пов'язані з наявністю системи С-400 в Туреччині.

Нагадаємо:

  • Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.
  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
  • Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.
  • Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
  • Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСШАПРО
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