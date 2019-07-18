США виключили Туреччину з програми F-35
Рішення Туреччини про покупку російських систем ППО С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35.
Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті Білого дому.
Там пояснили, що F-35 не можуть співіснувати з російською платформою збору розвідданих, яка буде використовуватися для вивчення їх передових можливостей.
"Туреччина більше 65 років є давнім і надійним партнером і союзником по НАТО, але придбання С-400 підриває зобов'язання, яке всі союзники по НАТО взяли на себе один перед одним, відмовитися від російських систем. Це буде мати згубні наслідки для взаємодії Туреччини з Альянсом", - йдеться в заяві.
При цьому в Білому домі додали, що Сполучені Штати як і раніше високо цінують стратегічні відносини з Туреччиною і будуть продовжувати активно співпрацювати з нею, з огляду на обмеження, пов'язані з наявністю системи С-400 в Туреччині.
Нагадаємо:
- Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.
- У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
- Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.
- Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
- Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
- 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.