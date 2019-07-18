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США исключили Турцию из программы F-35

Четверг, 18 июля 2019, 01:53

Решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35.

Об этом идет речь в заявлении опубликованном на сайте Белого дома.

Там объяснили, что F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей.

"Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но принятие С-400 подрывает обязательство, которое все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом, отказаться от российских систем. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом", - говорится в заявлении.

При этом в Белом доме добавили, что Соединенные Штаты по-прежнему высоко ценят стратегические отношения с Турцией и  будут продолжать активно сотрудничать с ней, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции.

Напомним:

  • Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
  • В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
  • Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
  • Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
  • Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
  • 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияСШАПРО
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