Зеленський хоче надавати друге громадянство етнічним українцям із діаспори

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Четвер, 18 липня 2019, 03:08

Київ може почати надавати етнічним українцям, що живуть за кордоном, друге громадянство – України.

Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах, повідомляє Офіс Президента.

"Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - говориться в повідомленні.

У Зеленського також прокоментували і підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства.

"Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", – підсумували в ОП.

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донецької і Луганської областей України.
  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 1 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.

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Теми: громадянство діаспора Зеленський


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