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МВФ вважає курс долара США значно завищеним

Четвер, 18 липня 2019, 05:00

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийшов до висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Про це, посилаючись на доповідь МВФ, оприлюднену 17 липня, пише DW.

З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в ній. У той же час курси євро, японської ієни і китайського юаня знаходяться на прийнятному рівні.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи з США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

Теми: валютаМВФгроші
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