МВФ считает курс доллара США значительно завышенным

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Четверг, 18 июля 2019, 05:00

Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен.

Об этом, ссылаясь на доклад МВФ, обнародованный 17 июля, пишет DW.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов, говорится в нем. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

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Темы: валюта МВФ


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