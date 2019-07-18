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У Росії порушили кримінальну справу на лідера "ОУН" Коханівського

Четвер, 18 липня 2019, 09:35
У Росії порушили кримінальну справу на лідера ОУН Коханівського
Fb Микола Коханівський

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу стосовно громадянина України Миколи Коханівського.

Його звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням Інтернету (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ), повідомляє Слідком РФ.

Коханівський очолює Добровольчий рух "Організація українських націоналістів".

За даними СК РФ, 18 лютого 2018 року учасники "ОУН" та інших українських націоналістичних організацій "під керівництвом Миколи Коханівського напали на будівлю Російського центру науки й культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди, порушили режим роботи російського установи".

За даним фактом російські слідчі ведуть справу за ст.360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом).

У ході розслідування цієї справи слідство нібито "отримало незаперечні докази" того, що Коханівський у лютому 2018 року поширив в "Інтернеті" відеозвернення, в якому "публічно закликав усіх охочих узяти участь в організованому під його керівництвом заході, в ході якого і було заплановано напад на Російський центр науки і культури".

Слідком обурений: "У рамках розслідування кримінальної справи про напад на Російський центр науки і культури слідчими СК Росії на адресу компетентних органів України скеровано запити про правову допомогу для детального встановлення всіх обставин події, однак допомога російському слідству не надається, і, не дивлячись на очевидність самих фактів вчинення злочинів і популярність конкретних осіб, причетних до них, радикали на Україні так і не притягнуті до відповідальності".

Там вважають це доказом того, що київська влада "покровительствує агресивно налаштованим українським націоналістичним угрупованням".

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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