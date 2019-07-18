В России завели уголовное дело на лидера "ОУН" Коханивского

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского.

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает Следком РФ.

Коханивский возглавляет Добровольческое движение "Организации украинских националистов".

По данным СК РФ, 18 февраля 2018 года участники "ОУН" и других украинских националистических организаций "под руководством Николая Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения".

По данному факту в российские следователи ведут дело по ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В ходе расследования этого дела следствие якобы "получило неопровержимые доказательства" того, что Коханивский в феврале 2018 года распространил в "Интернете" видеообращение, в котором "публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры".

Следком возмущен: "В рамках расследования уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры следователями СК России в адрес компетентных органов Украины направлялись запросы о правовой помощи для детального установления всех обстоятельств произошедшего, однако помощь российскому следствию не оказывается, и, несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и известность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности".

Там считают это доказательством того, что киевские власти "покровительствуют агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".