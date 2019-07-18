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МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту "угорського" Закарпаття

Четвер, 18 липня 2019, 10:33

МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити провадження з приводу ілюстрації в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито приналежністю до Угорщини низки територій України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Божок.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у своєму Twitter.

 

Як відомо, 21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори, і лідери угорських організацій Закарпаття балотуються за мажоритарними округами.

На опублікованій карті Закарпатської області кілька виборчих округів позначені у кольорах угорського прапора.

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Теми: МЗСУгорщинасепаратизмЗакарпаття
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