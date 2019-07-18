МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии

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Четверг, 18 июля 2019, 10:33

МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок в своем Twitter.

 

Как известно, 21 июля в Украине пройдут парламентские выборы, и лидеры венгерских организаций Закарпатья баллотируются по мажоритарным округам.

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Темы: МИД Венгрия сепаратизм Закарпатье


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