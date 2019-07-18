Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США: сенатор просить ФБР перевірити російський FaceApp на загрози нацбезпеці

Четвер, 18 липня 2019, 11:36

Сенатор-демократ Чак Шумер звернувся до Федеральної комісії з торгівлі та ФБР з проханням провести розслідування з приводу можливої загрози національній безпеці з боку популярного додатка FaceApp, розробником якого є російська компанія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму листі Шумер нагадав, що програма вимагає від користувачів повного доступу до їхніх особистих даних та фото. За його словами, це може загрожувати "безпеці та конфіденційності" мільйонів американців, які використовували додаток.

FaceApp належить російській компанії Wireless Lab, що базується у Санкт-Петербурзі і має понад 80 мільйонів активних користувачів на сайті. Компанію очолює колишній керівник "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Експерти застерігають, що надані користувачами дані надсилаються в Росію, а у політиці конфіденційності додатку вказано, що безпека даних не гарантована.

Теми: СШАРосіясоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен
Резніков поговорив із Остіном: Пентагон розповів, про що буде "Рамштайн" у вівторок
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: