США: сенатор просить ФБР перевірити російський FaceApp на загрози нацбезпеці

Сенатор-демократ Чак Шумер звернувся до Федеральної комісії з торгівлі та ФБР з проханням провести розслідування з приводу можливої загрози національній безпеці з боку популярного додатка FaceApp, розробником якого є російська компанія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму листі Шумер нагадав, що програма вимагає від користувачів повного доступу до їхніх особистих даних та фото. За його словами, це може загрожувати "безпеці та конфіденційності" мільйонів американців, які використовували додаток.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr