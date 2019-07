США: сенатор просит ФБР проверить российский FaceApp на угрозы нацбезопасности

Сенатор-демократ Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности от популярного приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем письме Шумер напомнил, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr