США: сенатор просит ФБР проверить российский FaceApp на угрозы нацбезопасности
Сенатор-демократ Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности от популярного приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем письме Шумер напомнил, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.
BIG: Share if you used #FaceApp:— Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 липня 2019 р.
The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now
Because millions of Americans have used it
It’s owned by a Russia-based company
And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr
FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге и имеет более 80 млн активных пользователей на сайте. Компанию возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.
Эксперты предостерегают, что предоставленные пользователями данные отправляются в Россию, а в политике конфиденциальности приложения указано, что безопасность данных не гарантирована.