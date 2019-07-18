США: сенатор просит ФБР проверить российский FaceApp на угрозы нацбезопасности

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Четверг, 18 июля 2019, 11:36

Сенатор-демократ Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности от популярного приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем письме Шумер напомнил, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге и имеет более 80 млн активных пользователей на сайте. Компанию возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Эксперты предостерегают, что предоставленные пользователями данные отправляются в Россию, а в политике конфиденциальности приложения указано, что безопасность данных не гарантирована.

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Темы: США Росcия соцсети


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