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Синоптик дала прогноз погоди на виборчий вік-енд

Четвер, 18 липня 2019, 12:09

З південних широт в Україну йде суттєве підвищення температури повітря.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 19 липня у більшості областей України передбачається +24+28 градусів, на Півдні +26+30 градусів, у західній частині подекуди +23+25 градусів.

Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях. Південь, Схід, Центр побудуть у сухій сонячній погоді.

У Києві в суботу є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Потепліє вдень до +24+26 градусів.

У неділю стовпчики термометрів ще підстрибнуть: у столиці нагріє повітря до +26+29 градусів.

Діденко зазначає, що практично всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів. Лише північні узбережжя зможуть відмахуватися від немилосердних градусів морською свіжістю.

 

21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.

Українська правда
Теми: погода
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