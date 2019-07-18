Синоптик дала прогноз погоды на избирательный уик-энд

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Четверг, 18 июля 2019, 12:09

Из южных широт в Украину идет существенное повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 19 июля в большинстве областей Украины ожидается +24 +28 градусов, на юге +26 +30 градусов, в западной части местами +23 +25 градусов.

Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях. Юг, Восток, Центр побудут в сухой солнечной погоде.

В Киеве в субботу вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Потеплеет днем ​​до +24 +26 градусов.

В воскресенье столбики термометров еще подскочат: в столице воздух прогреется до +26 +29 градусов.

Диденко отмечает, что практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов. Только северные побережья смогут отмахиваться от немилосердных градусов морской свежестью.

 

21 июля в южной части Украины, на Востоке и местами в Центре также будет жарко, +28 +33 градуса, а на остальной территории +25 +30 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода


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