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"Голос" показав, скільки витратив на рекламу і "діджитал"

Четвер, 18 липня 2019, 12:44

Партія "Голос" подала в Центральну виборчу комісію та Національне агентство з запобігання корупції проміжний фінансовий звіт за 21 червня – 10 липня 2019 року.

Як повідомляє партія, на поточний рахунок її виборчого фонду надійшло 78 мільйонів гривень із рахунку партії "Голос".

Загальні витрати виборчого фонду становлять 71,5 мільйона гривень.

 

Найбільша стаття витрат – реклама на телебаченні та радіо. Витратили на неї становили 54,1 мільйона гривень.

Виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, відео та аудіозаписів обійшлося в 3,8 мільйона гривень.

На просування в діджитал партія "Голос" витратила 1,5 мільйона гривень.

Реклама на зовнішніх носіях обійшлася в 9,4 мільйона гривень.

Оплата послуг передвиборчої агітації, транспортні послуги, оренда приміщень, виготовлення друкованих матеріалів становила 2,6 мільйона гривень.

Інші витрати склали 0,5 мільйона гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосвиборипартіїВакарчук
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