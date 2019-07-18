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"Голос" показал, сколько потратил на рекламу и "диджитал"

Четверг, 18 июля 2019, 12:44

Партия "Голос" подала в Центральную избирательную комиссию и Национальное агентство по предупреждению коррупции промежуточный финансовый отчет за 21 июня – 10 июля 2019 года.

Как сообщает партия, на текущий счет ее избирательного фонда поступило 78 миллионов гривен со счета партии "Голос".

Общие расходы избирательного фонда составляют 71,5 миллиона гривен.

 

Самая большая статья расходов – реклама на телевидении и радио. Издержки на нее составили 54,1 миллиона гривен.

Изготовление печатных материалов предвыборной агитации, видео- и аудиозаписей обошлось в 3,8 миллиона гривен.

На продвижение в диджитал партия "Голос" потратила 1,5 миллиона гривен.

Реклама на внешних носителях обошлась в 9,4 миллиона гривен.

Оплата услуг предвыборной агитации, транспортных услуг, аренды помещений, изготовления печатных материалов составила 2,6 миллиона гривен.

Прочие расходы составили 0,5 миллиона гривен.

Темы: ГолосвиборыпартииВакарчук
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