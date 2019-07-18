Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В одному з округів помітили фейкову соціологію

Четвер, 18 липня 2019, 16:16

Соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що в мажоритарних округах поширюють дані "соціології", яку наче б то провела ця група.

Про це група повідомила у себе у Facebook, навівши листівку з округу №100 в Кіровоградській області.

За словами мешканки міста Бобринець, яка звернулася до соціологів, листівкі із даними соціології розвішені по всьому місту.

"Це нахабна фальшивка! Жодного опитування група Рейтинг там не проводила! Звертайтесь в правоохоронні органи, тільки так можна виявити і притягнути до відповідальності осіб, які загадили цим лайном місто", - написали в "Рейтингу".

На опублікованій листівці "соціологія" показував перевагу кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі Ігоря Мурдія.

На його сторінці у Facebook у четвер він повідомив, що за 2 дні до виборів "дуже логічним виглядає той бруд, який з новою силою починає зараз литися рікою".

Українська правда
Теми: соціологіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
соціологія
Працевлаштування ветеранів: військові бояться, що не зможуть знайти роботу
Між українцями і росіянами прірва у ставленні до диктатора Сталіна – опитування
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: