В одному з округів помітили фейкову соціологію

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Четвер, 18 липня 2019, 16:16

Соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що в мажоритарних округах поширюють дані "соціології", яку наче б то провела ця група.

Про це група повідомила у себе у Facebook, навівши листівку з округу №100 в Кіровоградській області.

За словами мешканки міста Бобринець, яка звернулася до соціологів, листівкі із даними соціології розвішені по всьому місту.

"Це нахабна фальшивка! Жодного опитування група Рейтинг там не проводила! Звертайтесь в правоохоронні органи, тільки так можна виявити і притягнути до відповідальності осіб, які загадили цим лайном місто", - написали в "Рейтингу".

На опублікованій листівці "соціологія" показував перевагу кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі Ігоря Мурдія.

На його сторінці у Facebook у четвер він повідомив, що за 2 дні до виборів "дуже логічним виглядає той бруд, який з новою силою починає зараз литися рікою".

Українська правда

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Теми: соціологія вибори


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