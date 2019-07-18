В одном из округов заметили фейковую социологию

Социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что в мажоритарных округах распространяют данные "социологии", которую будто бы провела эта группа.

Об этом группа сообщила у себя в Facebook, приведя листовку из округа №100 в Кировоградской области.

По словам жительницы города Бобринец, которая обратилась к социологам, такие листовки с данными социологии развешены по всему городу.

"Это наглая фальшивка! Никакого опроса группа Рейтинг там не проводила! Обращайтесь в правоохранительные органы, только так можно выявить и привлечь к ответственности лиц, загадили этим дерьмом город", - написали в "Рейтинге".

На опубликованной листовке "социология" показывал преимущество кандидата от "Слуги народа" на этом округе Игоря Мурдия.

На его странице в Facebook в четверг он сообщил, что за 2 дня до выборов "очень логичным выглядит та грязь, которая с новой силой начинает сейчас литься рекой".