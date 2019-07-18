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В Киеве зафиксировали первый летний антирекорд

Четверг, 18 июля 2019, 17:48

Из-за длительного снижения температуры воздуха в Киеве температура воды в Днепре впервые после 27 мая стала ниже +20°С.

Об этом в четверг сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Указывается, что длительное снижение температуры воздуха в Киеве наблюдается с 9 июля.

"По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 июля среднесуточная температура воды была + 19,8°С и продолжает снижаться", - говорится в сообщении.

Синоптики указываются, что лето продолжается и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит + 20°С.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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