В Киеве зафиксировали первый летний антирекорд
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Четверг, 18 июля 2019, 17:48
Из-за длительного снижения температуры воздуха в Киеве температура воды в Днепре впервые после 27 мая стала ниже +20°С.
Об этом в четверг сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Указывается, что длительное снижение температуры воздуха в Киеве наблюдается с 9 июля.
"По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 июля среднесуточная температура воды была + 19,8°С и продолжает снижаться", - говорится в сообщении.
Синоптики указываются, что лето продолжается и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит + 20°С.
Украинская правда
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