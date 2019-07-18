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Медведчук зустрівся з Путіним

Четвер, 18 липня 2019, 17:54

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія буде підтримувати "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин".

Про це, як повідомляє російський "Інтерфакс", він сказав 18 липня на зустрічі в Санкт-Петербурзі з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" своїм кумом Віктором Медведчуком.

"Питання повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною", - сказав Путін.

Президент РФ знову повторив свою тезу, що "повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов за необхідне темпами і з потрібною якістю", - додав Путін.

Відзначається, що Медведчук "розповів Путіну про свої враження від Європарламенту", де той представляв проросійським євродепутатам свій "мирний план" врегулювання ситуації на Донбасі, який також передбачає прямий діалог з бойовиками.

"Путін також подякував Медведчука за діяльність по звільненню утримуваних осіб", - зазначає російське видання.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукПутін
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