Медведчук встретился с Путиным в Москве

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Четверг, 18 июля 2019, 17:54

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений".

Об этом, как сообщает российский "Интерфакс", он сказал 18 июля на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" своим кумом Виктором Медведчуком.

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", – сказал Путин.

Президент РФ вновь повторил свою тезу, что "полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", – добавил Путин.

Отмечается, что Медведчук "рассказал Путину о своих впечатлениях от Европарламента", где тот представлял пророссийским евродепутатам свой "мирный план" урегулирования ситуации на Донбассе, который также предусматривает прямой диалог с боевиками.

"Путин также поблагодарил Медведчука за деятельность по освобождению удерживаемых лиц", – отмечает российское издание.

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Темы: Медведчук Путин


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