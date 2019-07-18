В НАЗК обурилися бойкотом свого голови, який не прийшов в Офіс Зеленського
Члени Національного агентства запобігання корупції вимагають провести позачергове засідання через рішення їхнього голови Олександра Мангула не брати участь у Нацраді з питань антикорупційної політики в Офісі президента.
Про це повідомила член НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.
"Наталія Корчак, Станіслав Патюк та Олександр Скопич звернулися з вимогою зібрати позачергове засідання Національного агентства для обговорення відсутності голови НАЗК на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики", - написала вона.
Згадані члени НАЗК заявляють, що відмова Мангула "є особистою точкою зору та особистим рішенням голови НАЗК, про що членам стало відомо з прямої трансляції засідання Національної ради в ЗМІ".
Також в своїй заяві члени НАЗК заявили, що "до оприлюднення на сторінці Національного агентства у Фейсбук листа голови Національного агентства до... (Рябошапки - ред.) члени Національного агентства не знали про неучасть Голови НАЗК у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики".
Члени НАЗК обурилися на "втаємничений формат роботи деяких представників Національного агентства на чолі з Головою органу" і заявили, що незгодні з діями і позицією голови "щодо взаємодії з партнерами, колегами та органами державної влади".
Нагадаємо:
- У четвер заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики заявив, що голова НАЗК Олександр Мангул повідомив листом, що не може бути присутнім.
- На офіційній сторінці НАЗК у Facebook було оприлюднено лист Мангула, в якому він вказує, що не був включений Офісом президента до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
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