В НАПК возмутились бойкотом своего председателя, который не пришел в Офис Зеленского

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Четверг, 18 июля 2019, 18:34

Члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции требуют провести внеочередное заседание из-за решения их головы Александра Мангула не участвовать в Нацсовете по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Наталья Корчак, Станислав Патюк и Александр Скопич обратились с требованием собрать внеочередное заседание Национального агентства для обсуждения отсутствия председателя НАПК на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", - написала она.

Упомянутые члены НАПК заявляют, что отказ Мангула "является личным мнением и личным решением председателя НАПК, о чем членам стало известно из прямой трансляции заседания Национального совета в СМИ".

Также в своем заявлении члены НАПК заявили, что "до публикации на странице Национального агентства в Фейсбук письма председателя Национального агентства к... (Рябошапке – ред.), члены Национального агентства не знали о неучастии председателя НАПК в заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики".

Членов НАПК возмутил "тайный формат работы некоторых представителей Национального агентства во главе с председателем органа" и заявили, что не согласны с действиями и позицией главы "по взаимодействию с партнерами, коллегами и органами государственной власти".

Напомним:

  • В четверг заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил, что председатель НАПК Александр Мангул сообщил письмом, что не может присутствовать.
  • На официальной странице НАПК в Facebook было опубликовано письмо Мангула, в котором он указывает, что он не был включен Офисом президента в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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Темы: НАПК Зеленский коррупция


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