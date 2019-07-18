Зеленському побідкалися у Запоріжжі – дав меру три місяці
Джерело: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський у Запорізькій області вислухав скарги від активістів і чиновників і дав міській владі три місяці на вирішення проблем.
Деталі: Громадські активісти Запоріжжя поскаржилися президенту на наркотики, нелегальні ломбарди та гральні заклади.
"Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект", – заспокоїв Зеленський.
Президент також дізнався про відсутність кондиціонерів у міському транспорті.
"Терміново це зробіть", – наказав Зеленський, коли почув від мера Запоріжжя Володимира Буряка виправдання, що існує вже програма закупівлі сучасного транспорту.
Зеленському також доповіли про алергічні захворювання від амброзії у жителів Запоріжжя і як у мерії з ними боротимуться.
"15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії", – пообіцяв президент.
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