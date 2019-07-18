Зеленскому пожаловались в Запорожье – дал мэру три месяца

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Четверг, 18 июля 2019, 21:32

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в Запорожской области выслушал жалобы от активистов и чиновников и дал городским властям три месяца на решение проблем.

Детали: Общественные активисты Запорожья пожаловались президенту на наркотики, нелегальные ломбарды и игорные заведения.

"Торговлю наркотиками надо прекратить совсем. Касательно игровых автоматов и ломбардов мы готовим большой законопроект", - успокоил Зеленский.

Президент также узнал об отсутствии кондиционеров в городском транспорте.

"Срочно это сделайте", - приказал Зеленский, когда услышал от мэра Запорожья Владимира Буряка оправдание, что существует уже программа закупки современного транспорта.

Зеленскому также доложили об аллергических заболеваниях от амброзии у жителей Запорожья и как в мэрии с этим будут бороться.

"15 октября мы приедем и проверим три вопроса: кондиционеры в троллейбусах, борьба с наркотиками и вопросы амброзии", - пообещал президент.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Запорожье


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