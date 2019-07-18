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Українець обікрав Microsoft на 10 мільйонів доларів

Четвер, 18 липня 2019, 22:24
Українець обікрав Microsoft на 10 мільйонів доларів

Джерело: Ain.ua з посиланням на The Register

25-річний українець Володимир Кващук, працюючи тестувальником у Microsoft, "заробив" на подарункових картах компанії 10 мільйонів доларів.

Деталі: Кващук працював QA-тестувальником у команді Microsoft, відповідальній за комерційну діяльність в інтернеті, з 2016 по 2018 рік.

Тестувальники Microsoft можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами. Щоб запобігти шахрайству, компанія заблокувала можливість доставки фізичних товарів, замовлених за цими картками.

Замість "фізичних товарів" Кващук купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам.

Внаслідок різкого стрибка у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування. Потім підключила Секретну службу і Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Кващука.

За даними звинувачення, він завдав компанії збитків на $10 мільйонів, купив собі Tesla за $162 тисячі і віллу біля озера за $1,6 млн.

Кващуку загрожує до 20 років в'язниці і штраф у $250 тисяч.

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