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Украинец обокрал Microsoft на 10 миллионов долларов

Четверг, 18 июля 2019, 22:24
Украинец обокрал Microsoft на 10 миллионов долларов

Источник: Ain.ua со ссылкой на The Register

25-летний украинец Владимир Кващук, работая тестировщиком в Microsoft, "заработал" на подарочных картах компании 10 миллионов долларов.

Детали: Кващук работал QA-тестировщиком в команде Microsoft, отвечающей за коммерческую деятельность в интернете, с 2016 по 2018 год.

Тестировщики Microsoft могут совершать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Чтобы предотвратить мошенничество, компания заблокировала доставку физических товаров, заказанных по этим картам.

Вместо "физических товаров" Кващук покупал по скидкам подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. 

Вследствие резкого скачка в использовании подарочных карт Microsoft организовала внутреннее расследование. Затем подключила Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

По данным обвинения, он нанес компании убытка на $10 млн, купил себе Tesla за $162 тысячи и виллу у озера за $1,6 млн.

Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $250 тысяч.

Украинская правда
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