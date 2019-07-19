Трамп: військовий корабель США збив іранський дрон

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П'ятниця, 19 липня 2019, 00:37

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив дрон Ірану над Ормузькою протокою. 

Про це він сказав, виступаючи з промовою у Вашингтоні, передає Радіо Свобода.

За словами президента, корабель USS Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, проігнорувавши численні заклики відступити, підлетів ближче ніж на тисячу метрів.

"Сполучені Штати зберігають за собою право захищати свій персонал, свої матеріальні засоби та інтереси, а також закликають всі країни засудити спроби Ірану зазіхати на свободу судноплавства і глобальної торгівлі", – заявив Трамп.

Нагадаємо:

  • 20 червня 2019 року Іран збив американський розвідувальний безпілотник, який порушив повітряний простір Ірану в районі Кух Мубарак, розташованому в провінції Хормозган на півдні країни.
  • Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирався завдати ракетних ударів по території Ірану у відповідь на збитий американський безпілотник.

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Теми: США кораблі


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