Трамп: военный корабль США сбил иранский дрон

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Пятница, 19 июля 2019, 00:37

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США уничтожил беспилотный летательный аппарат Ирана над Ормузским проливом. 

Об этом он сказал, выступая с речью в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

По словам президента, коррабль USS Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, проигнорировав многочисленные призывы отступить подлетел ближе чем на тысячу метров.

"Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать свой персонал, свои материальные средства и интересы, а также призывают все страны осудить попытки Ирана посягать на свободу судоходства и глобальной торговли", - заявил Трамп.

Напомним:

  • 20 июня 2019 Иран сбил американский разведывательный беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана в районе Кух Мубарак, расположенном в провинции Хормозган на юге страны.

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Темы: США корабли


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